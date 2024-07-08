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Пошкоджені будинки та пожежі: росіяни обстріляли Нікопольський район

Фото: агресор атакував населення дронами-камікадзе та артилерією (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 7 липня, росіяни обстріляли Нікополь та кілька громад Нікопольського району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Він зазначив, що ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Постраждали місто Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади.

"Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто. Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили", - написав Лисак.

Крім того, вночі підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

 

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нічний обстріл України

Ввечері у неділю, 7 липня, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області.

О 1:30 8 липня літаки запустили ракети в напрямку України. Згодом у Києві та багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Більшість ракет обігнули Київ з півдня та направилися в район Житомира.

Крім того, після півночі прогримів вибух у передмісті Харкова. Також вночі було чутно вибухи у Миколаєві, а також біля Сум.

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Нікополь