Пошкоджені будинки та пожежі: росіяни обстріляли Нікопольський район

Нічний обстріл України

Ввечері у неділю, 7 липня, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області.

О 1:30 8 липня літаки запустили ракети в напрямку України. Згодом у Києві та багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Більшість ракет обігнули Київ з півдня та направилися в район Житомира.

Крім того, після півночі прогримів вибух у передмісті Харкова. Також вночі було чутно вибухи у Миколаєві, а також біля Сум.

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