Поврежденные дома и пожары: россияне обстреляли Никопольский район

Он отметил, что враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Пострадали город Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины.

"Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто. Возникли несколько пожаров, которые спасатели потушили", - написал Лысак.

Кроме того, ночью подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)