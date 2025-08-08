Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники дронами атакувала Бучанський район Київської області. Через обстріл у приватному секторі спалахнули пожежі.

Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.