Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу

"Российская ночная атака по Буче. Семь частных домов и детский сад получили повреждения. Главное - все живы", - говорится в сообщении.

По его словам, силы противовоздушной обороны сработали эффективно и смогли сбить большинство вражеских целей, однако часть объектов подверглась разрушениям и нуждается в восстановлении.

На месте работают спасатели, коммунальные службы и полиция. Жителям, чьи дома пострадали, оказывают помощь по восстановлению и временному размещению.