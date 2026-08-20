Атака РФ на Київ обірвала життя вже 12 людей
Щонайменше 12 людей загинули внаслідок нічної атаки Росії на Київ 20 серпня.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграм.
"Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час", - підтвердив мер о 08:18.
За його словами, 7 людей загинули в Соломʼянському районі.
Згідно з останніми даними, постраждали 34 мешканці столиці.
Кличко розповів, що в Дарницькому районі зафіксовані пошкодження нежитлових та складських будівель.
У Святошинському районі внаслідок атаки пошкоджені приміщення на території нежитлової забудови. Крім того, там виникла пожежа у складських приміщеннях.
У Солом'янському районі уламки пошкодили верхні поверхи 9-поверхового житлового будинку, після чого там спалахнула пожежа. Рятувальники вже її загасили. Також у чотирьох житлових будинках поблизу вибило вікна.
Ще за однією адресою уламки спричинили загоряння 4-поверхової будівлі на рівні верхніх поверхів.
Крім того, у Солом'янському районі пошкоджені школа та будівля дитячої лікарні. У медзакладі вибило вікна, а на його території загорілися автомобілі. Пожежу ліквідували. Також пошкоджені гаражі.
Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
"Досі в столиці триває й повітряна тривога! Залишайтеся у безпечних місцях до відбою!", - закликав Кличко.
Він також заявив, що 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Також мер попередив, що будуть заборонені будь-які розважальні заходи.
Як повідомляло РБК-Україна, вночі 20 серпня російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.
Згодом стало відомо, що "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через нічну атаку на столицю.