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Атака РФ на Київ обірвала життя вже 12 людей

08:33 20.08.2026 Чт
2 хв
Найбільше жертв - у Соломʼянському районі
aimg Юлія Капітонова
Атака РФ на Київ обірвала життя вже 12 людей Фото: Рятувальники працюють на місцях ворожих ударів (DSNSKyiv)
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Щонайменше 12 людей загинули внаслідок нічної атаки Росії на Київ 20 серпня.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграм.

"Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час", - підтвердив мер о 08:18.

За його словами, 7 людей загинули в Соломʼянському районі.

Згідно з останніми даними, постраждали 34 мешканці столиці.

Кличко розповів, що в Дарницькому районі зафіксовані пошкодження нежитлових та складських будівель.

У Святошинському районі внаслідок атаки пошкоджені приміщення на території нежитлової забудови. Крім того, там виникла пожежа у складських приміщеннях.

У Солом'янському районі уламки пошкодили верхні поверхи 9-поверхового житлового будинку, після чого там спалахнула пожежа. Рятувальники вже її загасили. Також у чотирьох житлових будинках поблизу вибило вікна.

Ще за однією адресою уламки спричинили загоряння 4-поверхової будівлі на рівні верхніх поверхів.

Крім того, у Солом'янському районі пошкоджені школа та будівля дитячої лікарні. У медзакладі вибило вікна, а на його території загорілися автомобілі. Пожежу ліквідували. Також пошкоджені гаражі.

Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

"Досі в столиці триває й повітряна тривога! Залишайтеся у безпечних місцях до відбою!", - закликав Кличко.

Він також заявив, що 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Також мер попередив, що будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 20 серпня російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.

Згодом стало відомо, що "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через нічну атаку на столицю.

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