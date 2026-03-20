Пошкодили авто на вибоїні? Повний алгоритм дій, щоб отримати компенсацію

Головне: Потрапляння авто у вибоїну чи люк юридично є дорожньо-транспортною пригодою (ДТП).

Першочергове завдання водія - викликати поліцію та зафіксувати стан дороги й пошкодження ТЗ.

Патрульні мають скласти протокол на керівника дорожнього управління за ч. 4 ст. 140 КУпАП.

Після рішення суду про вину дорожників необхідно провести професійну оцінку збитків.

Стягнути кошти можна в досудовому порядку або через примусове звернення до суду.

Перші кроки на місці події: фіксація та поліція

Отримання механічних пошкоджень через вибоїну - це повноцінна ДТП. Тому водієві заборонено залишати місце пригоди чи рухати авто.

Алгоритм дій наступний:

Виклик патрульної поліції. Необхідно одразу встановити знак аварійної зупинки, щоб інші автомобілі також не потрапили у ДТП.

Огляд місця ДТП. Поліція має скласти схему огляду місця ДТП, де позначити всі обставини, що загрожували безпеці руху на даній ділянці дороги. Правоохоронці зобов'язані зафіксувати всі обставини, зробити заміри та фотофіксацію, а також скласти акт обстеження ділянки дороги.

Фіксація дорожніх умов. Патрульний зобов'язаний зафіксувати несприятливі умови, якщо ДТП сталася через стан дороги.

Самостійні докази. Водієві варто самому зробити фото та відео, перевірити точність замірів поліції та знайти свідків, дані яких (із письмовими поясненнями) мають бути занесені до протоколу.

Складання протоколу. Поліція має скласти протокол за ч. 4 ст. 140 КУпАП відносно керівника дорожнього управління, відповідального за ділянку, де сталося ДТП. Зібрані матеріали правоохоронці мають передати до суду.

Даниленко наголошує, якщо поліція відмовляється складати протокол, цей факт слід зафіксувати через повторний дзвінок на лінію "102" для подальшого оскарження бездіяльності.

Оцінка збитків та досудове врегулювання

Після того, як суд винесе постанову про притягнення винної особи (представника дорожньої служби) до адміністративної відповідальності, власник авто має звернутися до оцінювачів. Експерти оглянуть машину та складуть звіт про вартість збитків.

Наступний крок - звернення до організації-винуватця з листом-проханням про добровільне відшкодування. До листа додаються постанова суду, що набрала законної сили, та експертний висновок.

Примусове стягнення через суд

Якщо організація ігнорує звернення або відмовляє у виплатах, єдиний шлях - позов до суду проти дорожньо-експлуатаційної організації.

Крім вартості ремонту, можна вимагати компенсації витрат на оцінку, евакуатор, підготовку позову та послуги адвоката. Для цього необхідно зберігати всі чеки.

До таких спорів застосовується загальна позовна давність - 3 роки з моменту ДТП.