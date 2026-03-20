Пошкодили авто на вибоїні? Повний алгоритм дій, щоб отримати компенсацію

Останнім часом на дорогах України фіксують велику кількість автомобілів із пошкодженими колесами та підвіскою через незадовільний стан покриття. Потрапляння у глибоку яму чи відкритий люк часто завдає миттєвих значних збитків автовласнику.
Голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро Тетяна Даниленко у коментарі для РБК-Україна розповіла, що дозволить відшкодувати витрати не з власної кишені.
Отримання механічних пошкоджень через вибоїну - це повноцінна ДТП. Тому водієві заборонено залишати місце пригоди чи рухати авто.
Даниленко наголошує, якщо поліція відмовляється складати протокол, цей факт слід зафіксувати через повторний дзвінок на лінію "102" для подальшого оскарження бездіяльності.
Після того, як суд винесе постанову про притягнення винної особи (представника дорожньої служби) до адміністративної відповідальності, власник авто має звернутися до оцінювачів. Експерти оглянуть машину та складуть звіт про вартість збитків.
Наступний крок - звернення до організації-винуватця з листом-проханням про добровільне відшкодування. До листа додаються постанова суду, що набрала законної сили, та експертний висновок.
Якщо організація ігнорує звернення або відмовляє у виплатах, єдиний шлях - позов до суду проти дорожньо-експлуатаційної організації.
Крім вартості ремонту, можна вимагати компенсації витрат на оцінку, евакуатор, підготовку позову та послуги адвоката. Для цього необхідно зберігати всі чеки.
До таких спорів застосовується загальна позовна давність - 3 роки з моменту ДТП.
Нагадаємо, Кабмін доручив упродовж двох тижнів значно збільшити темпи відновлення трас, особливо у прифронтових регіонах і на ключових маршрутах. Роботи вже тривають, залучено понад тисячу працівників, а на фінансування додатково виділяють мільярди гривень, зокрема з резервного фонду.