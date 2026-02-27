ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозру

Рівненська область, П'ятниця 27 лютого 2026 15:01
Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозру Ілюстративне фото: яма на дорозі призвела до трагічних наслідків (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У липні 2023 року у селі Городець на Рівненщині сталася смертельна ДТП, спричинена поганим станом дороги. Через це двом інженерам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генпрокурора.

Читайте також: За кермом був окружний прокурор. На Львівщині сталася смертельна ДТП із дітьми

ДТП сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка автомобіля Landmark під час об'їзду просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем, внаслідок чого авто перекинулося та загорілося.

Внаслідок аварії загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.

"Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками", - сказано в заяві.

Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозруФото: трагічна ДТП на Рівненщині (t.me/pgo_gov_ua)

Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозруФото: трагічна ДТП на Рівненщині (t.me/pgo_gov_ua)

Прокурори обласної прокуратури Рівненщини повідомила про підозру двом дорожникам:

  • інженера приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, підозрюють у порушенні правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України);
  • інженера держслужби, відповідального за контроль стану дороги, підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Інші ДТП в Україні

Нагадаємо, 25 лютого у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. У салоні перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи. Постраждали троє дітей - хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років.

Раніше, 10 лютого, на Кільцевій дорозі в Києві сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.

До цього, 25 січня, на Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус, який перевозив дітей із Києва на відпочинок у Карпати, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.

ДТП Рівненська область Офіс Генпрокурора
