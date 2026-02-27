Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозру

У липні 2023 року у селі Городець на Рівненщині сталася смертельна ДТП, спричинена поганим станом дороги. Через це двом інженерам повідомлено про підозру.

ДТП сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка автомобіля Landmark під час об'їзду просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем, внаслідок чого авто перекинулося та загорілося. Внаслідок аварії загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину. "Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками", - сказано в заяві. Фото: трагічна ДТП на Рівненщині (t.me/pgo_gov_ua) Фото: трагічна ДТП на Рівненщині (t.me/pgo_gov_ua) Прокурори обласної прокуратури Рівненщини повідомила про підозру двом дорожникам: інженера приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, підозрюють у порушенні правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України);

інженера держслужби, відповідального за контроль стану дороги, підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).