Повредили авто на выбоине? Полный алгоритм действий, чтобы получить компенсацию

В последнее время на дорогах Украины фиксируют большое количество автомобилей с поврежденными колесами и подвеской из-за неудовлетворительного состояния покрытия. Попадание в глубокую яму или открытый люк часто наносит мгновенный значительный ущерб автовладельцу.
Глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро Татьяна Даниленко в комментарии для РБК-Украина рассказала, что позволит возместить расходы не из собственного кармана.
Главное:
Получение механических повреждений из-за выбоины - это полноценное ДТП. Поэтому водителю запрещено покидать место происшествия или двигать авто.
Даниленко отмечает, если полиция отказывается составлять протокол, этот факт следует зафиксировать через повторный звонок на линию "102" для дальнейшего обжалования бездействия.
После того, как суд вынесет постановление о привлечении виновного лица (представителя дорожной службы) к административной ответственности, владелец авто должен обратиться к оценщикам. Эксперты осмотрят машину и составят отчет о стоимости ущерба.
Следующий шаг - обращение к организации-виновнику с письмом-просьбой о добровольном возмещении. К письму прилагаются постановление суда, вступившее в законную силу, и экспертное заключение.
Если организация игнорирует обращение или отказывает в выплатах, единственный путь - иск в суд против дорожно-эксплуатационной организации.
Кроме стоимости ремонта, можно требовать компенсации расходов на оценку, эвакуатор, подготовку иска и услуги адвоката. Для этого необходимо сохранять все чеки.
К таким спорам применяется общая исковая давность - 3 года с момента ДТП.
Напомним, Кабмин поручил в течение двух недель значительно увеличить темпы восстановления трасс, особенно в прифронтовых регионах и на ключевых маршрутах. Работы уже продолжаются, привлечено более тысячи работников, а на финансирование дополнительно выделяют миллиарды гривен, в том числе из резервного фонда.