Португалия и Люксембург подали апелляции по делу о натурализации Мораеса

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции решение УЕФА о правомерности выступления натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах Евро-2020. Об этом сообщает Футбол NEWS.

После получения мотивировочных частей вердикта УЕФА обе федерации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации. Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время.

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту в Спортивном арбитражном суде.

Ближайшие матчи сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) Мораес пропустит из-за травмы.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1). Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.