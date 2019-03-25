Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу

Фото: Люксембург - Украина (Павло Кубанов/ffu.ua)

Второй матч отбора на Евро-2020 команда Шевченко завершила со счетом 2:1

Сборная комнада Украины на выезде обыграла команду Люксембурга в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча на стадионе "Жози Бартель завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель на 34 минуте игры. Через 6 минут полузащитник Виктор Цыганков сравнял счет поединка. Этот гол стал первым для украинского хавбека за сборную.

В компенсированное время встречи, на 93 минуте полузащитник команды Люксембурга Жерсон Родригес забил гол в свои ворота и помог украинской команде одержать победу.

Таким образом, сборная Украины набрала 4 очка и занимает 1 место в турнирной таблице группы В. Люксембург (3) располагается на 2 месте в таблице.