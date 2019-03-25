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Названы стартовые составы на матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина

Новости » Спорт    25.03.2019 - 20:39
Названы стартовые составы на матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина
Фото: сборная Украины в Люксембурге (facebook.com/UaNationalFootball)

Тренерские штабы определились со списком футболистов

Сборные Люксембурга и Украины определились со стартовым составом на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решения тренерских штабов команд.

Люксембург: Морис, Карлсон, Шано, Мальже, Янс (к), О.Тилль, Мартинш Перейра, Баррейро Мартинш, Родриго, В.Тилль, Тюрель
Запасные: Махмутович, Бонерт, Желсон Родригеш, Герсон, Да Мота, Бенси, Шон, Синани, Мутш, Яниш, Скендерович, Жоаким, Кипс

Украина: Пятов (к), Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Безус, Зинченко Цыганков, Мораес, Коноплянка
Запасные: Бойко, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Шабанов, Буяльский, Сидорчук, Яремчук, Болбат, Караваев, Лунин

Напомним, в первом матче отбора украинцы сыграли вничью 0:0 с действующими чемпионами Европы.

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