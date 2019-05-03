ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЕФА вынес решение по делу о натурализации Мораеса

Новости » Спорт    03.05.2019 - 13:25
УЕФА вынес решение по делу о натурализации Мораеса
Фото: Жуниор Мораес по центру (ffu.ua)

Протест Португалии и Луксембурга отклонен

УЕФА принял решение по делу натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса и его выступлений за сборную Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган организации отклонил протест соперников украинской национальной команды в отборе на Евро-2020 - Федераций футбола Люксембурга и Португалии. Украине грозило два технических поражения.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1). Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. 

Следующие поединки отбора к Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Марлос сможет помочь сборной Украины в следующих матчах отбора Евро-2020 Сборная Украины отыграла три позиции в рейтинге ФИФА
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины МоралесСборная УкраиныУЕФАгражданство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь