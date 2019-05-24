Португалія і Люксембург подали апеляції у справі про натуралізацію Мораеса

Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу подали апеляції рішення УЄФА про правомірність виступу натуралізованого нападника Жуніора Мораеса за збірну України у відбіркових матчах Євро-2020. Про це повідомляє Футбол NEWS.

Після отримання мотивувальних частин вердикту УЄФА обидві федерації скористалися своїм правом і звернулися в апеляційний комітет організації. Дату розгляду справи визначать найближчим часом.

Відзначається, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту в Спортивному арбітражному суді.

Найближчі матчі збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) Мораес пропустить через травму.

Жуніор Мораєс став громадянином України незадовго до старту кваліфікації на Євро-2020. 22 березня він дебютував у матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1). Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу B.