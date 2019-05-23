Беседин вызван в сборную Украины вместо травмированного Мораеса

Фото: Артем Беседин (Павла Кубанова/ffu.ua)

Форвард лишь недавно восстановился после травмы

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал в сборную нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина. Об этом сообщается на сайте УАФ.

Он призван заменить травмированного Жуниора Мораеса, который не сможет принять участие в отборочных матчах Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Жуниор Мораес получил травму в матче с «Зарей».



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Последний раз Беседин, на счету которого 11 поединков и один гол за главную команду страны, получал вызов в сборную ровно год назад. Во время июньского сбора он принял участие в обоих товарищеских матчах - против Марокко и Албании.

Чуть позже тяжелая травма на длительное время оставила форварда вне игры, однако недавно Артем снова вернулся в ряды клуба. Форвард вышел на поле в матче 30 тура УПЛ против донецкого "Шахтера", но не отметился результативными действиями.

На данный момент Украина готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.

В двух стартовых матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграла вничью против Португалии (0:0), а затем одолела Люксембург с утром 2:1.