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У порти Одеси незабаром повернуться великі контейнеровози та пороми, - ЗМІ

Фото: у порти Одеси повернуться великі контейнеровози та пороми (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Незабаром в одеські порти можуть повернутись великі контейнеровози та пороми. Такі перевезення можуть повернутися в Україну вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

"Усі контейнерні термінали готові обробляти контейнерні судна. Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції, але контейнери для них - це пріоритет, і вони ведуть переговори з потенційними судновласниками, з контейнерними лініями. Сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів отримаємо перший захід", - заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

Водночас, за інформацією "Думської", перший контейнеровоз пройде морським коридором уже через кілька днів - набагато раніше, ніж сказав Васьков.

Перевезення морськими поромами також відновляться протягом тижня.

Нагадаємо, що на початку тижня віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков говорив. що контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені, а також Чорним морем з портів Одеси дозволять розвантажити кордон з Польщею.

Морський коридор

Після виходу Росії із "зернового коридору", президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Уряд зазначив, що Україна планує страхувати суди, які йтимуть "зерновим коридором".

У серпні 2023 року Україна відкрила морський коридор насамперед для виходу цивільних суден, що знаходяться в портах з початку повномасштабної війни з Росією.

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Одеса