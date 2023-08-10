Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден

Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден. Проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Раніше ці маршрути були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації. Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство. Також IМО закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та не загрожувати судноплавству у Чорному морі.

Зазначені маршрути насамперед призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

До проходу допускається судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Уряд зазначив, що Україна планує страхувати судна, які йтимуть "зерновим коридором".

Після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила, що буде топити кораблі, які йтимуть в українські порти. Міноборони України відповіло тим самим та попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

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