Кубраков розповів, що дозволить розвантажити пункти пропуску з Польщею

Контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені, а також Чорним морем з портів Великої Одеси дозволять розвантажити кордон з Польщею.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі, за його словами, є очікування, що перші контейнерні судна підуть з Одеси і в Одесу у найближчі місяці. Тоді як зараз частина контейнерних перевезень здійснюється через порти Польщі, а далі вантажівками контейнери потрапляють в Україну.

"Якщо ми повернемось до контейнерних перевезень з портів Великої Одеси, то частину трафіку точно знімемо", - пояснив міністр.

Кубраков пояснив, що після минулорічних обстрілів портів частину інфраструктури вдалося відновити. Але отримання обладнання для ремонту деяких терміналів потребує часу - "якщо не років, то 10-15 місяців".

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Українське дунайське пароплавство (УДП) у зв’язку з блокуванням польського кордону запропонувала перенаправити вантажі, які перевозились у країни ЄС вантажівками, на річковий транспорт. УДП розробило три лінії для баржевих караванів. За даними прес-служби, річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зараз 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю.