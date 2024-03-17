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В порты Одессы вскоре вернутся большие контейнеровозы и паромы, - СМИ

Фото: в порты Одессы вернутся большие контейнеровозы и паромы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вскоре в одесские порты могут вернуться большие контейнеровозы и паромы. Такие перевозки могут вернуться в Украину уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

"Все контейнерные терминалы готовы обрабатывать контейнерные суда. Почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции, но контейнеры для них - это приоритет, и они ведут переговоры с потенциальными судовладельцами, с контейнерными линиями. Надеюсь, что в течение двух-трех недель получим первый заход", - заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

В то же время, по информации "Думской", первый контейнеровоз пройдет по морскому коридору уже через несколько дней - гораздо раньше, чем сказал Васьков.

Перевозки морскими паромами также возобновятся в течение недели.

Напомним, что в начале недели вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков говорил. что контейнерные перевозки по Дунаю из портов Измаила и Рени, а также по Черному морю из портов Одессы позволят разгрузить границу с Польшей.

Морской коридор

После выхода России из "зернового коридора" президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Правительство отметило, что Украина планирует страховать суды, которые будут идти "зерновым коридором".

В августе 2023 года Украина открыла морской коридор, прежде всего, для выхода гражданских судов, находящихся в портах с начала полномасштабной войны с Россией.

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Одесса