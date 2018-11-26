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Порошенко внес в Раду новый закон о введении военного положения в Украине

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:28
Порошенко внес в Раду новый закон о введении военного положения в Украине
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В предыдущем проекте закона предусматривалось введение военного положения на 60 суток

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду новый законопроект о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Подчеркнем, на данный момент текст проекта отсутствует на сайте парламента.

"Я внес новый проект указа, согласно которому военное положение будет введено на 30 дней. И сейчас вы будете голосовать за него", - отметил глава государства.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. В результате обстрела на поражение украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" потерял ход. Во время атаки три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

Видео нападения российского пограничного корабля на украинское судно опубликовало МВД.

На заседании СНБО, которое началось в 00:00, Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине.

В понедельник, 26 ноября, началось внеочередное заседание парламента, на котором нардепы должны были рассмотреть это предложение. Однако депутаты ВР начали выдвигать президенту свои требования о введении военного положения.

В связи с этим Порошенко обратился к украинскому народу по поводу введения военного положения. Он подчеркнул, что предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее.

В частности, президент предложил в Украине ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 года. По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

Добавим также, Порошенко заверил, что ограничение прав граждан не будет.

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