Порошенко вніс у Раду новий закон про запровадження воєнного стану в Україні

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

У попередньому проекті закону передбачалося запровадження воєнного стану на 60 діб

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну раду новий законопроект про запровадження воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Підкреслимо, на даний момент текст проекту відсутній на сайті парламенту.

"Я вніс новий проект указу, відповідного до якого воєнний стан буде введено на 30 днів. І зараз ви будете голосувати за нього", - зазначив голова держави.

Нагадаємо, у неділю, 25 листопада, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. У результаті обстрілу на ураження український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Під час атаки три кораблі українських ВМС захопив російський спецназ. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені.

Відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно опублікувало МВС.

На засіданні РНБО, яке почалось о 00:00, Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні.

У понеділок, 26 листопада, розпочалося позачергове засідання парламенту, на якому нардепи мали розглянути цю пропозицію. Однак депутати ВР почали висувати президенту свої вимоги щодо запровадження воєнного стану.

У зв'язку з цим Порошенко звернувся до українського народу щодо запровадження воєнного стану. Він підкреслив, що пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалося раніше.

Зокрема, президент запропонував в Україні ввести воєнний стан з 9:00 28 листопада 2018 року. За словами глави держави, поки не планується проведення повної або часткової мобілізації.

Додамо також, Порошенко запевнив, що обмеження прав громадян не буде.