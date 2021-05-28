Порошенко о строительстве "Северного потока-2": вопрос безопасности Украины
Ситуация вокруг достройки газопровода "Северный поток-2" критически важна для Украины. И не только с точки зрения экономики, но и безопасности.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ходе визита в Донецкую область.
Он напомнил, что во время своей президентской каденции использовал все международные рычаги для остановки российского проекта.
"Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу - и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, взорвет здесь", - говорит Порошенко.
Также по его словам, во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Госсекретаря США Энтони Блинкена украинский президент выразил общие взгляды на "Северный поток-2" с американцами, которые вскоре ослабили санкционный давление на этот проект.
"Зеленский говорит - у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят - "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды? Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда США в год", - добавляет Порошенко.
По его мнению, если будут действовать в такой тактике, то "Северный поток-2" достроят, и это ужасная ситуация.
Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.
Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.
Впоследствии в Польше заявили, что разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции.