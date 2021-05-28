Порошенко про будівництво "Північного потоку-2": питання безпеки України
Ситуація навколо добудови газопроводу "Північний потік-2" критично важлива для України. І не лише з точки зору економіки, а й безпеки.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ході візиту у Донецьку область.
Він нагадав, що під час своєї президентської каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проекту.
"Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу - і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут", - говорить Порошенко.
Також за його словами, під час прес-конференції Володимира Зеленського та Держсекретаря США Ентоні Блінкена український очільник висловив спільні погляди на "Північний потік-2" з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проект.
"Зеленський каже - у нас є повністю спільні погляди на будівництво "Північного потоку-2", спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть - "ми знімаємо санкції". Так це ваші спільні погляди? Ціна цього - безпека. Ціна цього - 2 мільярди США на рік", - додає Порошенко.
На його думку, якщо будуть діяти в такій тактиці, то "Північний потік-2" добудують, і це ситуація жахлива.
Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.
Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.
Згодом у Польщі заявили, що розчаровані рішеннями США щодо "Північного потоку-2", в результаті яких можуть обнулити санкції.