Порошенко про будівництво "Північного потоку-2": питання безпеки України

Ситуація навколо добудови газопроводу " Північний потік-2 " критично важлива для України. І не лише з точки зору економіки, а й безпеки.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ході візиту у Донецьку область.

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проекту.

"Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу - і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут", - говорить Порошенко.

Також за його словами, під час прес-конференції Володимира Зеленського та Держсекретаря США Ентоні Блінкена український очільник висловив спільні погляди на "Північний потік-2" з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проект.

"Зеленський каже - у нас є повністю спільні погляди на будівництво "Північного потоку-2", спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть - "ми знімаємо санкції". Так це ваші спільні погляди? Ціна цього - безпека. Ціна цього - 2 мільярди США на рік", - додає Порошенко.

На його думку, якщо будуть діяти в такій тактиці, то "Північний потік-2" добудують, і це ситуація жахлива.