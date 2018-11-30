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Порошенко назвал суммы зарплат, которые будут получать контрактники с 1 января

Новости » Общество    30.11.2018 - 17:20
Порошенко назвал суммы зарплат, которые будут получать контрактники с 1 января
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Зарплата контрактника с нового года составит минимум 10 тыс. гривен

Начиная с нового, 2019 года, контрактники Вооруженных сил Украины будут получать повышенную заработную плату. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами в Хмельницком в пятницу, 30 ноября, передает РБК-Украина.

По словам президента, зарплата контрактика составит минимум 10 тыс. гривен.

"С 1 января финансовое обеспечение контрактника будет составлять не меньше 10 тысяч гривен в месяц, а в зоне боевых действий - 20 тысяч гривен", - сказал Порошенко.

Напомним, Верховная рада Украины 23 ноября 2018 года поддержала решение президента о повышении выплат украинским военнослужащим. В целом повышение выплат военным вырастет на 30%.

Отметим, в бюджете-2019 на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники - 30,2 млрд гривен на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Добавим, украинские Вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower.

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