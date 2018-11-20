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Бюджет-2019 відповідає запитам на соцзахист, оборону і реформи, - Мінфін

Новини » Політика    20.11.2018 - 10:17
Бюджет-2019 відповідає запитам на соцзахист, оборону і реформи, - Мінфін
Фото: в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова (УНІАН)

Мінфін підкреслює, що проект бюджету розроблено на основі реалістичного прогнозу

Проект бюджету-2016, підготовлений до другого читання, відповідає запитам на соціальний захист, оборону та подальше впровадження реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що розрахунок доходів в бюджеті-2019 зроблено на основі реалістичного макроекономічного прогнозу, а у видатках враховані боргові зобов'язання. За словами в. о. міністра фінансів Оксани Маркарової, проект бюджету збалансував запити на соціальний захист, безпеку і оборону, а також на впровадження реформ.

Також повідомляється, що на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Для виплати пенсій у наступному році спрямують 167,5 млрд гривень. Разом з тим, при доопрацюванні до другого читання враховано положення про направлення платежів за розмитнення "евроблях" до Пенсійного фонду.

Видатки на охорону здоров'я складуть 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Крім того, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України вніс бюджет-2019 до Верховної ради для розгляду у другому читанні.

Передбачається, що парламент розгляне держбюджет-2019 у другому читанні цього тижня.

 

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Теми: Бюджет-2019
Новини України Міністерство фінансів УкраїниБюджет 2019
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