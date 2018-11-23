Рада підтримала підвищення виплат військовим

Фото: військові на параді у Києві 24.08 (РБК-Україна/Віталій Носач)

Виплати українським військовим зростуть із 1 січня

Верховна рада України підтримала рішення президента про підвищення виплат українським військовослужбовцям. Про це повідомив президент Петро Порошенко у п'ятницю, 23 листопада, під час зустрічі зі студентами у Києві, передає РБК-Україна.

Зокрема, грошове забезпечення військових в Україні зросте уже з початку 2019 року.

"Сьогодні парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це - достойна мотивація і оплата праці українського воїна", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, у вересні 2018 року президент Петро Порошенко доручив уряду передбачити у державному бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців України на 30%.

Зазначимо, Рада сьогодні, 23 листопада, підтримала в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Документ у другому читанні в цілому підтримали 240 нардепів.

Як прокоментувала міністр фінансів України Оксана Маркарова, бюджет-2019 відповідає запитам на соціальний захист, оборону та подальше впровадження реформ. Зокрема, на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки - 30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.