Порошенко назвав суми зарплат, які будуть отримувати контрактники з 1 січня

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зарплата контрактника з нового року становитиме мінімум 10 тис. гривень

Починаючи з нового, 2019 року, контрактники Збройних сил України отримуватимуть підвищену заробітну плану. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами у Хмельницькому в п'ятницю, 30 листопада, передає РБК-Україна.

За словами президента, зарплата контрактика становитиме мінімум 10 тис. гривень.

"Із 1 січня фінансове забезпечення контрактника складатиме не менше 10 тисяч гривень у місяць, а в зоні бойових дій - 20 тисяч гривень", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Верховна рада України 23 листопада 2018 року підтримала рішення президента про підвищення виплат українським військовослужбовцям. Загалом підвищення виплат військовим зросте на 30%.

Зазначимо, у бюджеті-2019 на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки - 30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Додамо, українські Збройні сили посіли 29 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією проекта Global Firepower.