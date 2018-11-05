Українська армія увійшла в топ-30 найсильніших збройних сил світу

Фото: українська армія (РБК-Україна/Віталій Носач)

У рейтингу найсильніших армій Європи Україна на 10 місці

Українські збройні сили посіли 29 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією проекта Global Firepower. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані рейтингу армій за індексом сили (PowerIndex).

Загалом у рейтингу представлені 136 країн. Індекс сили фахівці визначали за 55 критеріями. Експерти фокусувалися не на кількості зброї, а на її розмаїтті. Також при ранжуванні не враховувались ядерні запаси, хоча їх наявність була бонусом.

За даними Global Firepower, Україна з населенням у 44 мільйони має 1,18 мільйона осіб військового персоналу, з яких актив - 182 тисячі, а 1 мільйон - резерв. Оборонний бюджет України оцінюється у 4,88 млрд доларів.

Дослідники оцінили потужності України наступним чином: сила авіації - 240 повітряних суден, бойових танків - 2 214, бойових машин - 11 868, самохідної артилерії - 1 302, тягової артилерії - 1 669, ракетних установок - 625, актив Військово-морських сил - 25 суден.

У світовому рейтингу лідирують Сполучені Штати Америки, друга - Росія, третій - Китай. Четвертою стала Індія. А замикає топ-5 - військо Великої Британії.

Видання Business Insider у цьому рейтингу відібрало з усього переліку 25 найпотужніших військ Європи. В ньому Україна - на 10 сходинці. А лідером є Росія.

Фото: топ-30 найсильніших військ світу (скрін/globalfirepower.com)

Нагадаємо, минулого року Українська армія також увійшла в рейтинг найсильніших армій у світі. Тоді в списку було 133 країни, Україна посідала 30 сходинку.