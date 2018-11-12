ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко инициировал спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на "выборы" в ОРДЛО

Новости » Политика    12.11.2018 - 20:40
Порошенко инициировал спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на "выборы" в ОРДЛО
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Выборы могут быть только в соответствии с законом Украины, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициировал спецзаседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ответ на "выборы" на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Twitter.

"По моему поручению было немедленно инициировано спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на фейковые выборы на оккупированном Донбассе. Благодарен партнерам за четкий сигнал - дерзость Москвы не останется без внимания, а цена за агрессию будет расти", - заявил президент.

Он также добавил, что "выборы могут быть только в соответствии с законом Украины, стандартов ОБСЕ и гарантированной безопасности".

Напомним, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы" главарей "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

Как сообщало РБК-Украина, ЦИК признала "выборы" нелегитимными. Они состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.

Украина будет призывать к обсуждению и осуждению фейковых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей во время заседания комитета министров Совета Европы в среду.

Порошенко: проект изменений в Конституцию по Крыму рассмотрят в ближайшее время Порошенко инициирует выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету
Новости Украины Порошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь