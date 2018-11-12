Порошенко инициировал спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на "выборы" в ОРДЛО

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Выборы могут быть только в соответствии с законом Украины, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициировал спецзаседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ответ на "выборы" на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Twitter.

"По моему поручению было немедленно инициировано спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на фейковые выборы на оккупированном Донбассе. Благодарен партнерам за четкий сигнал - дерзость Москвы не останется без внимания, а цена за агрессию будет расти", - заявил президент.

Он также добавил, что "выборы могут быть только в соответствии с законом Украины, стандартов ОБСЕ и гарантированной безопасности".

Напомним, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы" главарей "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

Как сообщало РБК-Украина, ЦИК признала "выборы" нелегитимными. Они состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.

Украина будет призывать к обсуждению и осуждению фейковых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей во время заседания комитета министров Совета Европы в среду.