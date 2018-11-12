Порошенко ініціював спецзасідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на "вибори" в ОРДЛО

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Вибори можуть бути тільки у відповідності до закону України, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко ініціював спецзасідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у відповідь на "вибори" на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента в Twitter.

"За моїм дорученням було негайно ініційовано спецзасідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на фейкові вибори на окупованому Донбасі. Вдячний партнерам за чіткий сигнал - зухвалість Москви не залишиться без уваги, а ціна за агресію буде рости", - заявив президент.

Він також додав, що "вибори можуть бути тільки у відповідності до закону України, стандартів ОБСЄ та гарантованої безпеки".

Нагадаємо, 11 листопада на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей пройшли так звані "вибори" ватажків "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

Як повідомляло РБК-Україна, ЦВК визнала "вибори" нелегітимними. Вони відбулися з порушеннями Конситуції України і виборчого законодавства, тому не мають ніяких правових наслідків.

Україна буде закликати до обговорення і засудження фейкових "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей під час засідання комітету міністрів Ради Європи у середу.