Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе

Фото: Хизер Нойерт (U.S. Department of State)

США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву

Соединенные Штаты Америки (США) присоединяются к европейским союзникам и также не признают "выборы" на Донбассе, что были проведенные 11 ноября . Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Госдепа США.

США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.

"Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать своих донбасских доверенных лиц, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины", - говорится в заявлении.

" Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на полях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский союз высказались одним голосом против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в Госдепе.

Напомним, в ысокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что проведенные 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировым странам с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которое в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.