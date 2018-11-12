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Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе

Новости » Политика    12.11.2018 - 18:47
Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе
Фото: Хизер Нойерт (U.S. Department of State)

США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву

Соединенные Штаты Америки (США) присоединяются к европейским союзникам и также не признают "выборы" на Донбассе, что были проведенные 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Госдепа США.

США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. 

"Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать своих донбасских доверенных лиц, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины", - говорится в заявлении.

"Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на полях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский союз высказались одним голосом против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в Госдепе.

Напомним, высокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что проведенные 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировым странам с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которое в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.

 

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