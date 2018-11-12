Украина инициирует обсуждение в Совете Европы "выборов" в ОРДЛО

Фото: Совет Европы (coe.int)

Заседание комитета министров Совета Европы состоится в среду 14 ноября

Украина будет призывать к обсуждению и осуждению фейковых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей во время заседания комитета министров Совета Европы в среду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы.

Заседание запланировано на 14 ноября во Страсбурге. Туда отправится и украинская делегация. Такие заседания проходят минимум два раза в год - в мае и в ноябре. Они длятся один полный рабочий день или два дня половине каждый.

Как правило, министры обсуждают темы, посвященные политическому диалогу, но они могут обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес, за исключением национальной обороны.

"В эту среду в Страсбурге состоится заседание комитета министров Совета Европы. Украина инициирует обсуждение и осуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе. Не сомневаюсь, что этот очередной российский цирк не получит ни симпатии, ни признание", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоялись так называемые "выборы" главарей "Л / ДНР".

Постоянный совет ОБСЕ назначил специальное заседание на 12 ноября относительно "выборов" на временно оккупированной территории Донбасса.

Украинский ЦИК признала "выборы" в ОРДЛО нелегитимными, ведь их провели с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства. Поэтому они не имеют никаких правовых последствий.