Люди без світла, пожежа та поранені: Суми та область вночі атакувала РФ (фото)

Ніч 26 серпня не пройшла на Сумщині без чергових атак ворога. Безпілотники вдарили по кількох громадах та обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram та начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

У Сумах два безпілотники влучили по різних районах. Один удар прийшовся на Ковпаківський район, інший - на Зарічний. Внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення, зайнялися нежитлові будівлі. В місті обійшлося без жертв.

Обстріли Сумської області

Російські війська не припиняють обстрілювати Сумщину. Майже щодня регіон зазнає нових ударів, і кожен із них залишає після себе зруйновані будинки, поранених людей та об’єкти інфраструктури, що вже не підлягають відновленню.

Так, 25 серпня окупанти обстріляли Піщане. Внаслідок удару одна з вулиць була майже повністю знищена. П’ятеро людей отримали поранення, кілька будинків більше не придатні для життя.

Лише напередодні, 24 серпня, ворог запустив по Сумах рій дронів. У місті нарахували щонайменше десять влучань. Були знову зафіксовані проблеми з електропостачанням у частинах Білопільської та Ворожбянської громад.

Також у ніч на 18 серпня армія РФ вдарила по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. У Шосткинській громаді постраждали приватні будинки й господарські споруди, спалахнули масштабні пожежі. Їх вдалося ліквідувати, і, на щастя, тоді обійшлося без жертв. Один із корпусів Сумського державного університету було зруйновано.