ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Люди без света, пожар и раненые: Сумы и область ночью атаковала РФ (фото)

Украина, Вторник 26 августа 2025 09:55
UA EN RU
Люди без света, пожар и раненые: Сумы и область ночью атаковала РФ (фото) Фото: россияне ночью атаковали Сумскую область дронами (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Ночь 26 августа не прошла на Сумщине без очередных атак врага. Беспилотники ударили по нескольким громадам и областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram и начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

В Сумах два беспилотника попали по разным районам. Один удар пришелся на Ковпаковский район, другой - на Заречный. В результате обстрела повреждены складские помещения, загорелись нежилые здания. В городе обошлось без жертв.

Удары по области

  • После часа ночи вражеский дрон атаковал Шосткинскую громаду. Часть местных жителей осталась без электроснабжения. Кроме этого, зафиксировано повреждение жилого дома.
  • Около трех часов ночи оккупанты запустили новую волну дронов. Сумская и Бездрицкая громады подверглись массированным атакам. В результате попаданий вспыхнул пожар, были повреждены жилые и нежилые здания.
  • В результате обстрела 51-летнюю женщину госпитализировали в больницу, а 63-летней помощь медики оказали на месте.
  • Враг не обошел стороной и Путивльщину. Дроны повредили нежилые помещения и местную технику.

Люди без света, пожар и раненые: Сумы и область ночью атаковала РФ (фото)Фото: последствия атаки на одну из громад Сумщины (Сумская ОВА)

Обстрелы Сумской области

Российские войска не прекращают обстреливать Сумскую область. Почти каждый день регион подвергается новым ударам, и каждый из них оставляет после себя разрушенные дома, раненых людей и объекты инфраструктуры, которые уже не подлежат восстановлению.

Так, 25 августа оккупанты обстреляли Песчаное. В результате удара одна из улиц была почти полностью уничтожена. Пять человек получили ранения, несколько домов больше не пригодны для жизни.

Только накануне, 24 августа, враг запустил по Сумам рой дронов. В городе насчитали по меньшей мере десять попаданий. Были снова зафиксированы проблемы с электроснабжением в частях Белопольской и Ворожбянской громад.

Также в ночь на 18 августа армия РФ ударила по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В Шосткинской громаде пострадали частные дома и хозяйственные постройки, вспыхнули масштабные пожары. Их удалось ликвидировать, и, к счастью, тогда обошлось без жертв. Один из корпусов Сумского государственного университета был разрушен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Атака дронов
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы