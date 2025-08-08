Порадуйте котів: яке свято 8 серпня, що робити не можна і кого привітати з Днем ангела
8 серпня українці вшановують день пам'яті святителя Еміліана, єпископа Кизичного, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, святителя Мирона, єпископа Критського, а також мучеників Єлевтерія і Леоніда. А ще сьогодні день альпінізму та всесвітній день кішок.
РБК-Україна розповідає, які є свята 8 серпня, хто святкує День ангела, що можна робити сьогодні, а що - суворо заборонено.
Проти іконоборства до кінця
Святий Еміліан жив у VIII столітті та відзначився сміливістю й принциповістю - він рішуче виступив на захист шанування ікон, які тоді забороняв імператор‑іконоборник. Через це був засланий і страчений. Його вшановують як мученика‑сповідника, що тримав віру до кінця.
Іконописець з Лаври
Преподобний Григорій, котрого також вшановують сьогодні, приніс у Києво-Печерську Лавру майстерність візантійського іконопису. Його роботи вважаються чудотворними, а сам він увічнений як духовний художник з великої літери
Народні прикмети 8 серпня
У народі цей день ще називали "Ємеля", бо його походження пов'язували з іменем святого. Існувала віра, що погода цього дня дає знак якою буде осінь.
- Мряка або дощ вранці - осінь буде дощовою
- Ясна погода - надія на спокійну й теплу осінь
- Грім після обіду - осінь буде ранньою й мокрою
- Зміна вітру на північний - ознака ранньої осені та похолодання
- Спека цього дня - бабине літо буде довгим та теплим
Що не можна робити 8 серпня
- Утримайтеся від важкої праці, особливо з гострими інструментами - це може принести нещастя або травму
- Важко працювати заборонено - тільки за потребою
- Не можна ходити самому у ліс - змії стають особливо активними
- Не нарікайте на долю - це може відігнати щастя
- Не позичайте гроші чи речі - їх можуть вже не повернути.
- Сварка цього дня - ризик розриву родинних зв'язків
Іменини сьогодні святкують:
- Герман
- Григорій
- Мирон
- Омелян
- Леонід
- Данило
- Яків
- Юлія
- Юліан
Інші свята 8 серпня
- Всесвітній день кішок
- День альпінізму
- День військ зв’язку ЗСУ
- Міжнародний день офтальмології
- День народження холодильника
- Міжнародний день нескінченності
Вас може зацікавити
- Як назвати дитину в серпні та у кого день ангела
- Які ікони завжди мають бути в домі та в автомобілі
- Як вітати з днем ангела у віршах та своїми словами.
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.