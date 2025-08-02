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День ангела 3 серпня: кого вітати з іменинами і як зробити це у віршах

Субота 02 серпня 2025 20:03
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День ангела 3 серпня: кого вітати з іменинами і як зробити це у віршах Кого вітати з днем ангела 3 серпня (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

3 серпня не забудьте привітати з іменинами друзів-чоловіків, колег та близьких, чий ангел "святкуватиме" цю особливу подію. На щирі побажання чекатимуть ті, кому пощастило отримати одне з 5 імен нижче.

Кого вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна.

У кого іменини 3 серпня

Цієї неділі на привітання чекатимуть:

  • Антон
  • В'ячеслав
  • Іван
  • Кузьма
  • Микола.

"Чоловічі" привітання з днем ангела у віршах

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!"

***

"Хай ангел твій тебе оберігає,
У кожну мить тепло тобі лишає.
Нехай у серці світло не згасає,
А доля щастя щедро посилає"

***

"З днем ангела, хай вберігає
І в радості, і в негоди.
Хай мужність твоя не зникає,
А в серці палає свобода".

Привітання з днем ангела своїми словами

  • "Антоне, вітаю тебе з іменинами! Бажаю сили, впевненості в собі й рішучості в кожному рішенні. Нехай твоє життя буде яскравим, як твої ідеї, а поруч завжди будуть вірні люди"

  • "Славко, з днем ангела тебе! Нехай твої внутрішня гідність і мудрість допомагають долати будь-які труднощі. Бажаю затишку в душі, впевнених кроків і справжнього чоловічого щастя"

  • "Іване, з іменинами! Твоя прямота, надійність і сила - це те, що завжди захоплює. Хай доля щедро нагороджує тебе добром, удачею й теплими зустрічами"

  • "Кузьмо, вітаю з твоїм святом! Твоє ім’я рідкісне, як і твоя особистість. Хай усе, що задумав, здійснюється, а життя приносить нові виклики, які ти з гідністю приймаєш"

  • "Миколо, з днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, удачі й щастя, яке не потребує гучних слів. Ти завжди був опорою для інших - тож нехай і тобі життя віддячить щедро".

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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, "Твій світ", Day Today.

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