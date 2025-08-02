День ангела 3 серпня: кого вітати з іменинами і як зробити це у віршах

3 серпня не забудьте привітати з іменинами друзів-чоловіків, колег та близьких, чий ангел "святкуватиме" цю особливу подію. На щирі побажання чекатимуть ті, кому пощастило отримати одне з 5 імен нижче.

У кого іменини 3 серпня

Цієї неділі на привітання чекатимуть:

Антон

В'ячеслав

Іван

Кузьма

Микола.

"Чоловічі" привітання з днем ангела у віршах

"В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!"

***

"Хай ангел твій тебе оберігає,

У кожну мить тепло тобі лишає.

Нехай у серці світло не згасає,

А доля щастя щедро посилає"

***

"З днем ангела, хай вберігає

І в радості, і в негоди.

Хай мужність твоя не зникає,

А в серці палає свобода".

Привітання з днем ангела своїми словами