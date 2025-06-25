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Щоб був Божий захист: які ікони обов’язково повинні бути в домі та автомобілі

Середа 25 червня 2025 09:00
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Щоб був Божий захист: які ікони обов’язково повинні бути в домі та автомобілі Які ікони треба мати кожному у оселі і авто (фото: Getty)
Автор: Фелікс Коркін

Ікона - це не просто художній твір, а духовний образ, що відкриває людині шлях до Бога. Розуміння того, які ікони повинні бути в домі та автомобілі, допомагає створити атмосферу благочестя та захищеності.

РБК-Україна пояснює, які саме ікони принесуть Божий захист та благословіння.

Які мають бути ікони в домі

У кожному православному домі обов’язково повинні бути ікони Спасителя та Пресвятої Богородиці. Ці образи є центром домашнього молитвеного життя.

Спаситель - це образ Божої сили та милосердя, а Богородиця - заступниця та покровителька всіх християн. Їхні ікони часто розташовуються в "червоному кутку" - місці, де родина збирається для молитви.

Крім того, багато родин вважають за необхідне мати ікону святого, на честь якого хрещена дитина, а також образи святих, що є покровителями дому чи родини.

Наприклад, святитель Миколай Чудотворець - покровитель мандрівників, або святі великомучениці Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія - покровительки віри та надії.

Які мають бути ікони в автомобілі

У автомобілі ікони виконують роль духовного захисту під час подорожей. Найпоширенішими є образи Спасителя, Пресвятої Богородиці та святителя Миколая Чудотворця.

Святитель Миколай особливо шанується як покровитель мандрівників та водіїв. Ікони можуть бути розташовані на передній панелі автомобіля, на лобовому склі або сонцезахисному козирку, але так, щоб не заважати огляду дороги.

Також рекомендується мати ікону святого Христофора, який вважається покровителем водіїв та захисником від дорожніх небезпек. Ікони в автомобілі повинні бути компактними та надійно закріпленими, щоб не відволікати водія та не створювати небезпеки під час руху.

Щоб був Божий захист: які ікони обов’язково повинні бути в домі та автомобіліСпаситель та Богоматір - основні ікони, які треба мати у житлі або машині (фото: Getty)

Як правильно розміщувати ікони

У домі ікони зазвичай розташовуються в "червоному кутку" - місці, де родина молиться. Ікони Спасителя та Богородиці займають центральне місце, а інші образи можуть бути розміщені поруч або в окремих кімнатах, відповідно до духовних потреб родини.

У дитячій кімнаті часто розміщують ікону Ангела-Хранителя та святого, на честь якого дитина отримала ім’я.

В автомобілі ікони повинні бути розташовані так, щоб не заважати водієві та не закривати огляд. Найкраще місце - передня панель, де образи будуть видні водієві та пасажирам. Важливо, щоб ікони були надійно закріплені, щоб уникнути їхнього падіння під час руху.

Маючи в домі та автомобілі відповідні ікони, віруючі створюють атмосферу духовної захищеності та благочестя.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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