Порадуйте котов: какой праздник 8 августа, что делать нельзя и кого поздравить с Днем ангела

8 августа украинцы чтят день памяти святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, святителя Мирона, епископа Критского, а также мучеников Елевтерия и Леонида. А еще сегодня день альпинизма и всемирный день кошек.

РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 8 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.

Против иконоборчества до конца

Святой Эмилиан жил в VIII веке и отличился смелостью и принципиальностью - он решительно выступил в защиту почитания икон, которые тогда запрещал император-иконоборец. Из-за этого был сослан и казнен. Его почитают как мученика-исповедника, державшего веру до конца.

Иконописец из Лавры

Преподобный Григорий, которого также почитают сегодня, принес в Киево-Печерскую Лавру мастерство византийской иконописи. Его работы считаются чудотворными, а сам он увековечен как духовный художник с большой буквы

Народные приметы 8 августа

В народе этот день еще называли "Емеля", потому что его происхождение связывали с именем святого. Существовала вера, что погода в этот день дает знак какой будет осень.

Туман или дождь утром - осень будет дождливой

Ясная погода - надежда на спокойную и теплую осень

Гром после обеда - осень будет ранней и мокрой.

Смена ветра на северный - признак ранней осени и похолодания

Жара в этот день - бабье лето будет долгим и теплым

Что нельзя делать 8 августа

Воздержитесь от тяжелого труда, особенно с острыми инструментами - это может принести несчастье или травму

Тяжело работать запрещено - только по необходимости

Нельзя ходить самому в лес - змеи становятся особенно активными

Не сетуйте на судьбу - это может отогнать счастье

Не одалживайте деньги или вещи - их могут уже не вернуть.

Ссора в этот день - риск разрыва родственных связей

Именины сегодня празднуют:

Герман

Григорий

Мирон

Емельян

Леонид

Даниил

Яков

Юлия

Юлиан

Другие праздники 8 августа