Порадуйте котов: какой праздник 8 августа, что делать нельзя и кого поздравить с Днем ангела
8 августа украинцы чтят день памяти святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, святителя Мирона, епископа Критского, а также мучеников Елевтерия и Леонида. А еще сегодня день альпинизма и всемирный день кошек.
РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 8 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.
Против иконоборчества до конца
Святой Эмилиан жил в VIII веке и отличился смелостью и принципиальностью - он решительно выступил в защиту почитания икон, которые тогда запрещал император-иконоборец. Из-за этого был сослан и казнен. Его почитают как мученика-исповедника, державшего веру до конца.
Иконописец из Лавры
Преподобный Григорий, которого также почитают сегодня, принес в Киево-Печерскую Лавру мастерство византийской иконописи. Его работы считаются чудотворными, а сам он увековечен как духовный художник с большой буквы
Народные приметы 8 августа
В народе этот день еще называли "Емеля", потому что его происхождение связывали с именем святого. Существовала вера, что погода в этот день дает знак какой будет осень.
- Туман или дождь утром - осень будет дождливой
- Ясная погода - надежда на спокойную и теплую осень
- Гром после обеда - осень будет ранней и мокрой.
- Смена ветра на северный - признак ранней осени и похолодания
- Жара в этот день - бабье лето будет долгим и теплым
Что нельзя делать 8 августа
- Воздержитесь от тяжелого труда, особенно с острыми инструментами - это может принести несчастье или травму
- Тяжело работать запрещено - только по необходимости
- Нельзя ходить самому в лес - змеи становятся особенно активными
- Не сетуйте на судьбу - это может отогнать счастье
- Не одалживайте деньги или вещи - их могут уже не вернуть.
- Ссора в этот день - риск разрыва родственных связей
Именины сегодня празднуют:
- Герман
- Григорий
- Мирон
- Емельян
- Леонид
- Даниил
- Яков
- Юлия
- Юлиан
Другие праздники 8 августа
- Всемирный день кошек
- День альпинизма
- День войск связи ВСУ
- Международный день офтальмологии
- День рождения холодильника
- Международный день бесконечности
