Головна » Життя » Суспільство

На популярному пункті пропуску з Польщею почали ремонт: що треба знати

11:23 12.03.2026 Чт
1 хв
Прикордонники назвали причину та терміни
aimg Олена Чупровська
На популярному пункті пропуску з Польщею почали ремонт: що треба знати Фото: черг на кордоні України з Польщею поки немає (Getty Images)

У пункті пропуску "Краківець - Корчова" розпочались ремонтні роботи на польському боці. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

Читайте також: Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною закриють на два дні

Роботи триватимуть від четверга, 12 березня, до кінця тижня, попереджають прикордонники.

Де саме проводять ремонт і чи є черги

Роботи проводять на смузі для легкових автомобілів на в'їзді до Польщі з боку КПП "Корчова". Через це легківки тимчасово переводять на інші смуги.

Станом на 10:30 скупчення транспорту не спостерігалось - ані у напрямку до Польщі, ані у зворотному.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні на наших ресурсах", - пишуть у ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні України з Молдовою тимчасово зупинили пропуск вантажівок. Обмеження торкнулися одразу кількох областей.

А на Закарпатті, на кордоні з Румунією, запровадили тимчасові обмеження на рух транспорту. Причина - аварійний стан мосту через річку Тиса. Щодня з понеділка по п'ятницю впродовж приблизно 47 діб оформлення автомобілів не здійснюватиметься у проміжку з 9:00 до 16:00.

