КПП "Солотвино" обмежує виїзд у Румунію з 16 лютого: що треба знати

З 16 лютого 2026 року запроваджується тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй".

Читайте також: Ексміністра енергетики Галущенка затримали на кордоні при спробі виїзду з України

Стало відомо, що популярний пункт пропуску на Закарпатті змінює графік роботи через критичний стан мосту. Водіям, які планують поїздку до Румунії, доведеться підлаштовуватися під щоденні "технічні паузи".

Отож, через реконструкцію мосту через річку Тиса рух транспорту в пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде призупинятися за наступним графіком:

коли : щодня з понеділка по п’ятницю;

: щодня з понеділка по п’ятницю; години обмежень : з 09:00 до 16:00;

: з 09:00 до 16:00; тривалість: ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 47 діб.

У зазначений семигодинний інтервал оформлення вантажних та легкових авто не проводитиметься. Прикордонники просять водіїв прибувати до КПП або до 9 ранку, або вже після 4 вечора.

Важливі виключення: пішоходи та вихідні

Попри транспортні обмеження, кордон залишається доступним для окремих категорій:

Пішоходи: Для тих, хто перетинає кордон пішки, жодних обмежень немає. Міст відкритий для переходу цілодобово. Вихідні: У суботу та неділю пункт пропуску має працювати у звичному режимі без денних пауз.

Де проїхати без черг

Якщо ваш графік не дозволяє чекати на відкриття мосту в Солотвино, варто обрати альтернативні маршрути: