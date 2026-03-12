На популярном пункте пропуска с Польшей начали ремонт: что надо знать

В пункте пропуска "Краковец - Корчева" начались ремонтные работы на польской стороне. Водителей просят учесть это при планировании поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Работы продлятся с четверга, 12 марта, до конца недели, предупреждают пограничники.

Где именно проводят ремонт и есть ли очереди

Работы проводят на полосе для легковых автомобилей на въезде в Польшу со стороны КПП "Корчева". Поэтому легковушки временно переводят на другие полосы.

По состоянию на 10:30 скопления транспорта не наблюдалось - ни в направлении в Польшу, ни в обратном.

"Просим учесть указанную информацию при планировании поездки и следить за обновлениями по ситуации на границе на наших ресурсах", - пишут в ГПСУ.