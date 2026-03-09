ua en ru
Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною закриють на два дні

17:40 09.03.2026 Пн
2 хв
Митники опублікували список трьох пунктів, які замінять закритий термінал
aimg Валерія Поліщук
Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною закриють на два дні Ілюстративне фото: Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною закриють (facebook.com/ZAKcustomsUA)

На українсько-угорському кордоні тимчасово призупинять роботу пункту пропуску "Косино - Барабаш". Протягом 10 та 11 березня там проводитимуть технічні роботи з підключення нових робочих модулів до електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську митницю.

Графік обмежень та причина

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, обмеження діятимуть 10 та 11 березня з 13:00 до 17:00. У цей час фахівці здійснюватимуть монтажні роботи для підключення до мережі нових модулів, призначених для роботи митників та прикордонників.

У вказані години оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обох напрямках (як на виїзд, так і на в'їзд в Україну) не здійснюватимуться.

Рекомендації для подорожуючих

Митники закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для перетину кордону в цей період рекомендують скористатися найближчими контрольну-пропускними пунктами:

  • "Вилок - Тісабеч";
  • "Велика Паладь - Нодьгодош";
  • "Астей - Берегшурань".

Зазначимо, що МЗС України офіційно закликало громадян утриматися від поїздок до Угорщини та обирати альтернативні транзитні маршрути. У відомстві наголосили, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території країни. Така заява пролунала на тлі затримання українських інкасаторів в Угорщині.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

5 березня в Угорщині безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку. Спільно з австрійським Raiffeisen Bank здійснювалося планове перевезення валюти та золота: 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Попри те, що сімох українських інкасаторів вдалося повернути того ж дня, угорська влада досі утримує заарештоване майно. МЗС України розцінює дії режиму премʼєра Віктора Орбана як незаконні та вже готує заходи у відповідь, зокрема розглядається запровадження санкцій.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

