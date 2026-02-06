ua en ru
На кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок: у чому причина

П'ятниця 06 лютого 2026 15:37
На кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок: у чому причина Фото: на кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській , Вінницькій та Чернівецькій областях вдень 6 лютого тимчасово припинили пропуск вантажівок до Молдови. Причина - ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Наразі тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" та "Тудора" (суміжний з українським пунктом пропуску "Старокозаче") в Одеській області.

Обмеженняввели й в пунктах пропуску "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" в Чернівецькій області.

Також призупинено пропуск вантажних транспортних засобів у пункті пропуску "Отач" (суміжний український пункт пропуску "Могилів-Подільський") у Вінницькій області.

Зазначається, що оформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови, узв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця.

Водіїв і перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 31 січня на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів і товарів. Причиною став вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.

А 26 січня на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

