На популярному пункті пропуску з Польщею можливі затримки протягом місяця

15:48 23.04.2026 Чт
2 хв
В чому причина незручностей для водіїв?
aimg Валерій Ульяненко
На популярному пункті пропуску з Польщею можливі затримки протягом місяця

Починаючи з п'ятниці, 24 квітня, на пункті пропуску "Рава-Руська" з українського боку розпочнуться ремонтні роботи дорожнього покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"З 09:00 24 квітня 2026 року (орієнтовно до 1 червня 2026 року) у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску "Рава-Руська" з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття", - йдеться у заяві.

Водіїв попередили, що ремонт буде здійснюватись поетапно на смугах руху як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України.

"У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги. У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій", - розповіли у ДПСУ.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту та обирати для перетину кордону оптимальний час.

Намагаємо, на кордоні України та Румунії продовжено обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Воно діятиме ще місяць через ремонт моста через Тису, про шо повідомила румунська сторона.

Крім того, нещодавно на кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропуск вантажівок - обмеження торкнулися кількох областей.

Зазначимо, на Закарпатті, на кордоні з Румунією, через аварійний стан мосту через Тису запровадили тимчасові обмеження для транспорту.

РБК-Україна також писало, що Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною. Він включатиме підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
