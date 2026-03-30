На кордоні Польщі та України можуть збудувати супербар'єр: як він працюватиме

Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною - підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух поблизу лінії розмежування.

Як пише РБК-Україна , про це повідомило польське видання RMF FM .

Що будують на кордоні

Бар'єр зводитимуть уздовж ділянки, яку контролює Надбузький підрозділ прикордонної охорони - саме там, де проходить польсько-українська прикордонна смуга.

Проєкт передбачає:

підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань;

волоконно-оптичні кабелі для передачі даних;

силові кабелі;

стовпи з камерами денного та нічного бачення.

Уся інформація з системи надходитиме до центру моніторингу в штабі підрозділу, де її аналізуватимуть прикордонники. Це дасть змогу швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину.

Гроші ще не знайшли

Вартість проєкту оцінюється приблизно в 450 мільйонів злотих (понад 5,31 млрд грн за теперішнім курсом). Частину коштів планували отримати з програми ЄС SAFE, проте вето президента заблокувало цю можливість. Зараз тривають консультації щодо пошуку альтернативного фінансування.

Терміни початку робіт залежать від двох речей: вибору підрядника та наявності коштів. Якщо фінансування не буде забезпечене - тендер можуть скасувати.

Чому вирішили будувати

Головна причина - загострення ситуації на сході через російську агресію проти України. Польські служби наголошують: ситуація за кордоном динамічна, кількість диверсій у країні зростає, а злочинні угруповання активізувалися.

Бар'єр має не лише ускладнити незаконний перетин кордону, а й підвищити ефективність виявлення загроз для державної безпеки. Процес вибору підрядника вже розпочався.