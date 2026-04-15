В ДПСУ заявили про обмеження на кордоні з Румунією: торкнуться одного пункту пропуску

На кордоні України та Румунії продовжено обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Воно діятиме ще місяць через ремонт моста через Тису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що про продовження ремонтних робіт з реконструкції мосту через Тису повідомила румунська сторона. Через це продовжується дія обмежень на рух транспортних засобів.

"За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Водночас пішохідне сполучення через пункт здійснюватиметься без будь-яких обмежень. Попередньо, така ситуація на пункті пропуску триватиме до 15 травня включно.