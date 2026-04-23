На популярном пункте пропуска с Польшей возможны задержки в течение месяца
Начиная с пятницы, 24 апреля, на пункте пропуска "Рава-Русская" с украинской стороны начнутся ремонтные работы дорожного покрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.
"С 09:00 24 апреля 2026 года (ориентировочно до 1 июня 2026 года) в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска "Рава-Русская" с украинской стороны будут продолжаться ремонтные работы дорожного покрытия", - говорится в заявлении.
Водителей предупредили, что ремонт будет осуществляться поэтапно на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.
"В связи с этим движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы. В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций", - рассказали в ГПСУ.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута и выбирать для пересечения границы оптимальное время.
На границе Украины и Румынии продлено ограничение движения через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Оно будет действовать еще месяц из-за ремонта моста через Тису, о чем сообщила румынская сторона.
Кроме того, недавно на границе с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков - ограничения коснулись нескольких областей.
Отметим, на Закарпатье, на границе с Румынией, из-за аварийного состояния моста через Тису ввели временные ограничения для транспорта.
РБК-Украина также писало, что Польша планирует возвести электронный барьер на границе с Украиной. Он будет включать подземные кабели, камеры и сейсмические датчики, которые будут реагировать на любое движение.