Суспільство Освіта Гроші Зміни

Популярний серед українців банк запустив "спільні картки": як це працює і для кого

Відсьогодні monobank пропонує українцям "спільні картки" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український необанк monobank запустив функцію "спільної картки". Йдеться про можливість відкривати доступ до грошей з рахунку іншій людині.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

Як працює "спільна картка" й для кого

Згідно з інформацією Гороховського, в monobank з'явилися "спільні картки".

"Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку - це трохи бісило (може і не трохи)", - зауважив посадовець.

Український monobank запустив "спільні картки" (ілюстрація: t.me/OGoMono)

Він повідомив, що відсьогодні "все стало простіше".

Уточнюється, що для того, аби запроваджені зміни запрацювали, необхідно оновити застосунок.

Після цього користувач зможе:

  • натиснути "Відкрити доступ" під своєю карткою mono;
  • вибрати близьку людину;
  • встановити ліміт витрат на місяць.

Так обрана клієнтом банку людина зможе витрачати гроші з її рахунку.

Що може отримувач доступу (ілюстрація: t.me/OGoMono)

"Щоб усе було і зручно, і по закону, в отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером", - зауважив Гороховський.

Водночас баланс на ній буде "спільним із вашим".

Що бачить власник картки (ілюстрація: t.me/OGoMono)

Насамкінець співзасновник monobank уточнив, що "той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки".

"А той, кому відкривають - лише свої. Доступ можна закрити будь-коли, якщо що", - підсумував Гороховський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що monobank додав можливість поскаржитись на той чи інший збір у "Банку", щоб повідомити про ймовірне донат-шахрайство.

Тим часом проект BRAMA (спрямований на боротьбу з дезінформацією, російською пропагандою в мережі та підвищення цифрової безпеки громадян) повідомив, що у Telegram почали масово з'являтися небезпечні фейкові акаунти та чат-боти, які нібито представляють monobank.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані й кошти через QR-коди та як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в Україні.

