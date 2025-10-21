ua en ru
Telegram заполонили фейкові боти Monobank: що потрібно знати клієнтам

Вівторок 21 жовтня 2025 18:29
Фото: Шахраї видають себе за ботів Monobank (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Telegram почали масово з’являтися фейкові акаунти та чат-боти, які нібито представляють Monobank. Їхня мета - викрасти гроші та персональні дані користувачів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на проєкт Кібер Брама.

За схемою шахраїв, коли користувач шукає офіційний бот банку, то натрапляє на підробку. Фейковий бот спілкується від імені банку та просить дані картки, логіни, паролі або коди з SMS. Після передачі інформації гроші зараховуються на рахунки шахраїв, а користувача блокують.

Як уберегтися від шахраїв:

  • використовувати лише офіційний бот @monobankbot;
  • перевіряти точну назву акаунта та URL;
  • ніколи не передавати дані картки, паролі чи SMS-коди стороннім;
  • для операцій користуватися офіційним додатком або сайтом банку.

Monobank ніколи не просить підтвердження даних через сторонні боти.

Раніше РБК-Україна писало, що українська блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень через шахраїв, які видали себе за підтримку Monobank у Telegram. Вона передала їм доступ до рахунку після того, як "менеджер" переконав перевстановити застосунок.

У Monobank пояснили, що Манекен натрапила на фейковий акаунт і добровільно надала шахраям доступ. Банк заявив, що допомагає правоохоронцям у розслідуванні та намагається повернути кошти.

Також ми писали, що Monobank додав у додатку можливість поскаржитися на підозрілі збори у "Банку", щоб повідомляти про донат-шахрайство. Скарги анонімні та розглядаються вручну, а при достатній кількості звернень банк перевірятиме такі збори уважніше.

