Telegram заполонили фейкові боти Monobank: що потрібно знати клієнтам

У Telegram почали масово з’являтися фейкові акаунти та чат-боти, які нібито представляють Monobank. Їхня мета - викрасти гроші та персональні дані користувачів.

За схемою шахраїв, коли користувач шукає офіційний бот банку, то натрапляє на підробку. Фейковий бот спілкується від імені банку та просить дані картки, логіни, паролі або коди з SMS. Після передачі інформації гроші зараховуються на рахунки шахраїв, а користувача блокують.

Раніше РБК-Україна писало, що українська блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень через шахраїв, які видали себе за підтримку Monobank у Telegram. Вона передала їм доступ до рахунку після того, як "менеджер" переконав перевстановити застосунок.

У Monobank пояснили, що Манекен натрапила на фейковий акаунт і добровільно надала шахраям доступ. Банк заявив, що допомагає правоохоронцям у розслідуванні та намагається повернути кошти.

Також ми писали, що Monobank додав у додатку можливість поскаржитися на підозрілі збори у "Банку", щоб повідомляти про донат-шахрайство. Скарги анонімні та розглядаються вручну, а при достатній кількості звернень банк перевірятиме такі збори уважніше.