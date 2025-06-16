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Шахраї в інтернеті: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в Україні

Понеділок 16 червня 2025 13:54
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Шахраї в інтернеті: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в Україні У деяких випадках онлайн-шопінг може бути ризикованим (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українцям нагадали про низку простих правил, дотримання яких допоможе уникнути злочинних схем під час здійснення онлайн-покупок в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України у Facebook.

Як захиститися від шахраїв під час онлайн-шопінгу

Простими порадами - як убезпечити себе під час онлайн-шопінгу - Мінсоцполітики (разом із Нацбанком України, Кіберполіцією та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації) поділилось з українцями в межах кампанії #ШахрайГудбай.

"Онлайн-покупки - це зручно. Але пам'ятайте і про ризики", - нагадали громадянами.

Для того, щоб здійснювати покупки в інтернеті безпечно, користувачам радять, перш за все, переконатись у тому, що товар або послугу пропонує надійний продавець.

"Шахраї можуть створити несправжній інтернет-магазин, а після отримання передоплати - просто зникнути", - пояснили у міністерстві.

Крім того, перед здійсненням будь-якої покупки в інтернеті необхідно:

  • ретельно перевірити адресу сайту (адже одна літера або знак можуть змінити все);
  • звернути особливу увагу на дизайн сайту (помилки в оформленні також мають викликати підозру).

Українцям радять також завжди надавати перевагу оплаті при отриманні.

"Так ви зможете перевірити товар, перш ніж оплачувати", - пояснили у Мінсоцполітики.

Насамкінець покупців закликали не довіряти надто вигідним цінам, адже шахраї часто заманюють "суперакціями".

"А ще приділіть кілька хвилин, щоб знайти відгуки про інтернет-магазин і дізнатися більше про продавця", - додали у відомстві.

Уточнюється при цьому, що відгуки на сайті:

  • можуть бути підробленими;
  • можуть бути написаними самим продавцем.

Шахраї в інтернеті: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в УкраїніШахраї в інтернеті: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в УкраїніПублікація Мінсоцполітики (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що одна з найпоширеніших шахрайських схем у мережі - фішингові посилання. При цьому зловмисники нерідко імітують вигляд маркетплейсів (інтернет-магазинів).

Крім того, українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

Нещодавно стало відомо, що громадянам розсилають навіть небезпечні листи "від НБУ".

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

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