Популярный среди украинцев банк запустил "совместные карты": как это работает и для кого

Как работает "совместная карта" и для кого

Согласно информации Гороховского, в monobank появились "совместные карты".

"Раньше, если в вашей семье общий бюджет, нужно было постоянно перебрасывать друг другу деньги или передавать пластиковую карту - это немного бесило (может и не немного)", - отметил чиновник.

Украинский monobank запустил "совместные карты" (иллюстрация: t.me/OGoMono)

Он сообщил, что с сегодняшнего дня "все стало проще".

Уточняется, что для того, чтобы введенные изменения заработали, необходимо обновить приложение.

После этого пользователь сможет:

нажать "Відкрити доступ" под своей картой mono;

выбрать близкого человека;

установить лимит расходов на месяц.

Так выбранный клиентом банка человек сможет тратить деньги с его счета.

Что может получатель доступа (иллюстрация: t.me/OGoMono)

"Чтобы все было и удобно, и по закону, у получателя доступа создается уникальная карта с собственным номером", - отметил Гороховский.

При этом баланс на ней будет "общим с вашим".

Что видит владелец карты (иллюстрация: t.me/OGoMono)

В завершение соучредитель monobank уточнил, что "тот, кто открывает доступ, видит все расходы с карты".

"А тот, кому открывают - только свои. Доступ можно закрыть в любой момент, если что", - подытожил Гороховский.