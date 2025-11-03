RU

Общество Образование Деньги Изменения

Популярный среди украинцев банк запустил "совместные карты": как это работает и для кого

С сегодняшнего дня monobank предлагает украинцам "совместные карты" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский необанк monobank запустил функцию "совместной карты". Речь идет о возможности открывать доступ к деньгам со счета другому человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Как работает "совместная карта" и для кого

Согласно информации Гороховского, в monobank появились "совместные карты".

"Раньше, если в вашей семье общий бюджет, нужно было постоянно перебрасывать друг другу деньги или передавать пластиковую карту - это немного бесило (может и не немного)", - отметил чиновник.

Украинский monobank запустил "совместные карты" (иллюстрация: t.me/OGoMono)

Он сообщил, что с сегодняшнего дня "все стало проще".

Уточняется, что для того, чтобы введенные изменения заработали, необходимо обновить приложение.

После этого пользователь сможет:

  • нажать "Відкрити доступ" под своей картой mono;
  • выбрать близкого человека;
  • установить лимит расходов на месяц.

Так выбранный клиентом банка человек сможет тратить деньги с его счета.

Что может получатель доступа (иллюстрация: t.me/OGoMono)

"Чтобы все было и удобно, и по закону, у получателя доступа создается уникальная карта с собственным номером", - отметил Гороховский.

При этом баланс на ней будет "общим с вашим".

Что видит владелец карты (иллюстрация: t.me/OGoMono)

В завершение соучредитель monobank уточнил, что "тот, кто открывает доступ, видит все расходы с карты".

"А тот, кому открывают - только свои. Доступ можно закрыть в любой момент, если что", - подытожил Гороховский.

Напомним, ранее мы рассказывали, что monobank добавил возможность пожаловаться на тот или иной сбор в "Банку", чтобы сообщить о вероятном донат-мошенничестве.

Между тем проект BRAMA (направленный на борьбу с дезинформацией, российской пропагандой в сети и повышение цифровой безопасности граждан) сообщил, что в Telegram начали массово появляться опасные фейковые аккаунты и чат-боты, которые якобы представляют monobank.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и средства через QR-коды и как не потерять деньги во время онлайн-шопинга в Украине.

